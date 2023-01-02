Petrol
86
3.04%
Euro
20.0181
-0.05%
Dolar
18.7197
0.10%
Altın
1.098
0.16%
Borsa
5635
2.28%
Bitcoin
318.784
1.20%
BTXN Coin
6.13
-3.76%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Fatih'te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı

    Kendini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu kişileri 3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasbettiği belirlenen İran uyruklu şüpheli, gerçek polislerden kaçarken kaza yapınca yakalanarak tutuklandı.
    • 02.01.2023 - 11:06
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı

    Ülke güvenliğini bozan şahıslara yönelik başlatılan operayonlar hız kesmeden devam ediyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yabancı uyruklu kişileri hedef alarak dolandırıcılık ve gasp yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

    Yapılan incelemede, kendini polis olarak tanıtan şüphelinin, vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı.

    3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasbetti

    Dolandırıcının, hedef aldığı kişileri çeşitli bahanelerle korkutup paralarını aldığı, bu şekilde gerçekleştirdiği 3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasbettiği ortaya çıktı.

    Olayların failinin 28 yaşındaki İran uyruklu S.T. olduğunu tespit eden polis, şüpheli tarafından kiralandığı ve Kızılelma Caddesi'nde park halinde olduğu belirlenen otomobili takibe aldı.

    Fatih te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı #1

    Ekipler şüpheliyi yakaladı

    Şüpheli, yılbaşından bir gün önce akşam saatlerinde otomobile binerek hareket ederken kısa sürede polis tarafından takip edildiğini fark edip kaçmaya başladı.

    S.T., bu sırada bir taksiye çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı.

    Şüpheli S.T, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

    Fatih te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı #2

    Şüpheli tutuklandı

    AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Fatih te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı #3

    Fatih te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı #4


    Karayolları, köprü ve otoyollara zam iddiasını yalanladı
    Gündem

    Karayolları, köprü ve otoyollara zam iddiasını yalanladı

    Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı
    İç Haber

    Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir