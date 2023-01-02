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- Fatih'te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı
Fatih'te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı
- 02.01.2023 - 11:06
- Güncelleme : 02.01.2023 - 11:39
Ülke güvenliğini bozan şahıslara yönelik başlatılan operayonlar hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yabancı uyruklu kişileri hedef alarak dolandırıcılık ve gasp yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
Yapılan incelemede, kendini polis olarak tanıtan şüphelinin, vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı.
3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasbetti
Dolandırıcının, hedef aldığı kişileri çeşitli bahanelerle korkutup paralarını aldığı, bu şekilde gerçekleştirdiği 3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasbettiği ortaya çıktı.
Olayların failinin 28 yaşındaki İran uyruklu S.T. olduğunu tespit eden polis, şüpheli tarafından kiralandığı ve Kızılelma Caddesi'nde park halinde olduğu belirlenen otomobili takibe aldı.
Ekipler şüpheliyi yakaladı
Şüpheli, yılbaşından bir gün önce akşam saatlerinde otomobile binerek hareket ederken kısa sürede polis tarafından takip edildiğini fark edip kaçmaya başladı.
S.T., bu sırada bir taksiye çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Şüpheli S.T, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli tutuklandı
AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.