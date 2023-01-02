Fatih'te yabancı uyruklu sahte polis kaza yapınca yakalandı

Kendini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu kişileri 3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasbettiği belirlenen İran uyruklu şüpheli, gerçek polislerden kaçarken kaza yapınca yakalanarak tutuklandı.

Ülke güvenliğini bozan şahıslara yönelik başlatılan operayonlar hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yabancı uyruklu kişileri hedef alarak dolandırıcılık ve gasp yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Yapılan incelemede, kendini polis olarak tanıtan şüphelinin, vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı.

3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasbetti

Dolandırıcının, hedef aldığı kişileri çeşitli bahanelerle korkutup paralarını aldığı, bu şekilde gerçekleştirdiği 3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasbettiği ortaya çıktı.

Olayların failinin 28 yaşındaki İran uyruklu S.T. olduğunu tespit eden polis, şüpheli tarafından kiralandığı ve Kızılelma Caddesi'nde park halinde olduğu belirlenen otomobili takibe aldı.

Ekipler şüpheliyi yakaladı

Şüpheli, yılbaşından bir gün önce akşam saatlerinde otomobile binerek hareket ederken kısa sürede polis tarafından takip edildiğini fark edip kaçmaya başladı.

S.T., bu sırada bir taksiye çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheli S.T, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.