İstanbul Fatih'te 3 katlı tarihi binada çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü

Saat 03.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi binada çıktı. Tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

1 saatlik çalışmayla söndürüldü

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine yangına, Fatih, Şişli ve Balat itfaiye grup amirliklerinden ekipler müdahale etti. Yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Binada yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih'te 3 katlı ahşap binada yangın VİDEO

