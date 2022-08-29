Fatih'te 3 şahıs, husumetli oldukları kişiye saldırdı

Aralarında önceden husumet bulunan kişiye kurşun yağdıran 3 şahıs, daha sonra aynı kişiye bıçakla saldırdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar aranıyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, dün 21.00 sularında korkunç bir olay yaşandı.

Aralarında önceden husumet bulunan iki grup, bir apartmanın önünde karşılaştı.

Ortaya çıkan tartışma sonucunda yanında getirdiği silahı çıkartan şahıs, husumetlisine 4 el ateş etti. Silahla yaralanan şahıs daha sonra apartmana girmeye çalıştı.

Kaçan şahsı yakalayıp bıçakladılar

Bu esnada şüpheli 3 şahıs ise apartmana girmeye çalışan şahsı vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Saldırganlar her yerde aranıyor

Husumetlisi oldukları şahsı silahla 4 el ateş açarak yaralayan ve sonrasında bıçaklayarak olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

"Şuraya gelip bir anda boğuşmaya başladılar"

Olayı gerçekleştirenlerden birinin kapıya tekme attığını söyleyen bina sakini Tamer Kurtuluş, "Biz şurada oturuyorduk. İki arkadaş sohbet ettik. Bir anda iki kişi geldi, farkında değildik ne olacağıyla ilgili. Şuraya gelip bir anda boğuşmaya başladılar. Dedik ne oldu ne yapıyorsunuz yakışır mı dedik.

Bir anda küçük olan, cüsseli olan kişinin belindeki silahı alıp iki el ateş ediyor. Şahıs bu kapı açık olduğu için içeriye dalıyor. Bu kişi de dışarıda kalıyor. Bu kişi kapıya birkaç tekme atıyor. Kapı açılmayınca camı kırarak içeri giriyor. O gidince arkasından 2-3 kişi daha geliyor. İçeride boğuşma başlıyor.

Bu arada 1-2 el silah daha atılıyor. Zanlılardan birisinde bıçakta varmış. Daha sonra 5 dakika daha boğuşma oluyor." dedi.

"Kan aka aka yürüyordu"

İHA'nın aktarımına göre; yaşanan olayın üzerinde bıraktığı etkiden bahseden Kurtuluş, "O anda polis geldi, hepimiz ayaklandık. Arkadaşlar işi bitiriyorlar, o kişi buradan kalkıyor ona müsaade mi ediyorlar? Gözleri mi yemiyor? Kan aka aka yaralanmış buradan yürüyor o iki kişi de peşinden gidiyorlar. Silahlı olan kişi sağdan kaçıyor.

Daha sonra ambulans ve polis geldi. Yaralanın durumu gördüğümde ağırdı. Çünkü hem mermi yarası hem de omuz, sırt ve kulunç bölgeleri komple doğranmıştı.

"Adamın attığı mermiden bana da sekebilirdi"

Burada çocuklar vardı. Bir bebeğin doğum günü kutlanıyordu. Burada yemek yiyen insanlar vardı.

Ben vardım adamın attığı mermiden bana da sekebilirdi. Üçü sol tarafa geldikleri yöne doğru bir tanesi de otoparka doğru kaybolup gitti." dedi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin bina girişine girdiği, yaralanan kişinin de içeri kaçtığı görülüyor.

Şüphelilerden birinin elindeki silah ile yaralanan adama doğru ateş ettiği, diğer şüphelinin de kapıya tekme attığı görülüyor.

Şüphelerin daha sonra kaçarak uzaklaştıkları da kameraya yansıyor. Yaralının da ellerini ve kollarını tutarak binadan çıktığı görülüyor.