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    Fatih'te 3 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

    Sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli, 800 gram bonzai ve hassas terazi ile yakalanarak Emniyet'e götürüldü.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 13:55
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    Fatih'te 3 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

    İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Ekipler, Yedikule Mahallesi Teyyareci Rıdvan Sokak'ta, A.A., T.T. ile S.A.'yı toplam 804 gram bonzai ve hassas terazi ile yakaladı.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerin devamı için Kocamustafapaşa Şehit Sinan Acar Polis Merkezî Amirliği'ne teslim edildi.

    Soruşturmaya devam ediliyor.

    Fatih te 3 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı #1

    Fatih te 3 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı #2

    Fatih te 3 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı #3

    Fatih te 3 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı #4

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