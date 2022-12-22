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- Fatih'te ahşap binanın çatısı alev alev yandı
Fatih'te ahşap binanın çatısı alev alev yandı
3 katlı ahşap binanın çatı katındaki tüplü televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alev alev yanan çatı kullanılamaz hale geldi.
- 22.12.2022 - 08:48
- Güncelleme : 22.12.2022 - 09:02
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak’ta bulunan 3 katlı ahşap binanın çatı katında yangın çıktı.
Çatı katındaki tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın söndürüldü
Binada bulunanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Çatı kullanılamaz hale geldi
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.