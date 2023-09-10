Fatih'te alacak meselesi: Husumetlisinin evine saldırdı 20 bin lira alacağı olduğu kişinin evinin önüne giden şahıs, elindeki bıçakla dehşet saçtı. Alacaklısının camına tırmanarak hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı.

İHA

İstanbul Fatih'te panik dolu anlar yaşandı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan kişi, 20 bin lira alacaklı olduğu kişinin evinin önüne geldi.

Pencereye tırmandı, camları yumrukladı

Bu sırada apartmanın kapısına zarar veren kişi, alacaklı olduğunu söylediği kişinin penceresine tırmandı.

Tehditler savuran ve camları yumruklayan kişiyi çevredekiler engellemeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı.

Gözaltına alındı

Uzun süre sokakta tehdit ve hakaretler savuran kişi, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)