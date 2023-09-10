Fatih'te alacak meselesi: Husumetlisinin evine saldırdı

İHA
İstanbul Fatih'te panik dolu anlar yaşandı.
Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan kişi, 20 bin lira alacaklı olduğu kişinin evinin önüne geldi.
Pencereye tırmandı, camları yumrukladı
Bu sırada apartmanın kapısına zarar veren kişi, alacaklı olduğunu söylediği kişinin penceresine tırmandı.
Tehditler savuran ve camları yumruklayan kişiyi çevredekiler engellemeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı.
Gözaltına alındı
Uzun süre sokakta tehdit ve hakaretler savuran kişi, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)