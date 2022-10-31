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    Fatih’te apartmanda parçalanmış ceset bulundu

    Bir apartman içerisinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını tamamlarken, cesedin kime ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
    • 31.10.2022 - 19:56
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 20:27
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    Fatih’te apartmanda parçalanmış ceset bulundu

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dehşet niteliğinde bir olay yaşandı.

    Marmara Caddesi İzci Türk Sokak’ta saat 15.00’da apartmanda yaşlı bir adama ait parçalanmış halde ceset bulundu.

    Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Cesedin kimliği otopsinin ardından belirlecek

    Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu apartmanda çalışma yaptı.

    Apartmanda yapılan çalışmaların ardından parçalanmış ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan otopsinin ardından belli olacak.

    Fatih’te apartmanda parçalanmış ceset bulundu


    Polis ekipleri harekete geçti

    Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

    Bölgedeki detaylı incelemelerinin ardından polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    "1 hafta önce kaybolan adamın cesedi bulunmuş"

    İHA'nın haberine göre; yaşanan olayın cinayet olduğunu iddia eden mahalle sakini Kürşat Cebeci, "Ben burada misafirim, yeni geldim. Buraya geldiğimde polisler vardı.

    İddiaya göre 1 hafta önce burada öldürülen bir adamın cesedi bulunmuş. Cesedin parçalara ayrıldığını söylüyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum.

    Kim olduğunu, yaşını bilmiyorum. Cenaze aracı geldi, cesedi götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını yapmışlar. Yaşlı biri olduğunu duydum." dedi.

    Fatih’te apartmanda parçalanmış ceset bulundu #1


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