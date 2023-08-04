Fatih’te arkadaşını kömürlükte öldürdü: Aramızdaki cinsel ilişkinin duyulmasından korktum Kayıp olarak aranırken arkadaşının evinde parçalara ayrılmış cesedi bulunan yaşlı adamın davasında iddianame hazırlandı. Katil zanlısının ifadelerine yer verilen iddianamede korkunç gerçek de ortaya çıktı. Katilin, öldürdüğü arkadaşıyla cinsel birliktelik yaşadığı, bunun duyulmasından korktuğu için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

AA

Korkunç cinayet, kayıp ilanı ortaya çıktı.

Nedeni ise dehşete düşürdü…

İstanbul Fatih’te yaşayan Cevat H., 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Kızı, polisi aradı

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Celal H.'nin en son Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunu belirledi.

Araştırmalar sürerken Kaplan'ın kızı, emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri Sitrak Kaplan'ın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptı.

Kömürlükte parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Ekipler evin kömürlüğünde Celal H'nin parçalara ayrılmış cesedini buldu.

Cinayet şüphelisi Kaplan’ın peşine düşen polis, şahsı aynı gün sokakta yürürken yakaladı.

Gözaltına alınan Kaplan’ın üzerinde 2 bıçak ele geçirildi.

'Cinsel birlikteliğimiz vardı'

Sorgusunun ardından tutuklanan zanlı için Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Kaplan'ın ifadesine yer verildi.

İfadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık Sitrak Kaplan, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.

Parasını ve telefonunu aldı

Bunun üzerine Celal H.'nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanlarda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirten Kaplan, maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını söyledi.

Sanık Kaplan, maktulle aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını savundu.

Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, Celal H.'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğuna yer verildi.

Ağırlaştırılmış hapsi istendi

İddianamede, sanık savunmasında her ne kadar maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de, dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü vurgulandı.

Sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.