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    Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı

    Fatih’te aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden otomobil yan yattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 09.01.2021 - 08:39
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    Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde otomobil sürücüsü Kazım Mazı yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybederek devrildi.

    Kazada araç içerisinde tek bulunan sürücü Kazım Mazı olayı gören vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa bindirerek tedavisi yapılmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

    Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen trafik akışı otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

    Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı #1

    Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı #2

    Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı #3

    Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı #4

    Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı #5

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