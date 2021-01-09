- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı
Fatih’te aşırı hız yapan otomobil devrildi: 1 yaralı
Fatih’te aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden otomobil yan yattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 09.01.2021 - 08:39
İstanbul'un Fatih ilçesinde otomobil sürücüsü Kazım Mazı yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybederek devrildi.
Kazada araç içerisinde tek bulunan sürücü Kazım Mazı olayı gören vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa bindirerek tedavisi yapılmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen trafik akışı otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.