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    Fatih'te asker eğlencesinde drift yapan sürücüler yakalandı

    Asker eğlencesi konvoyundaki iki otomobilin sürücüsü, yolcular camdan sarkarken drift yaptı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan iki sürücüye ceza kesildi.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 13:54
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    Fatih'te asker eğlencesinde drift yapan sürücüler yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü akşam saatlerinde Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde drift yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen sürücüler E.T.T. ve E.M.'yi yakaladı.

    "33 BİN 730 LİRA CEZA KESİLDİ"

    İki sürücüye, "Drift yapmak", "Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak-kullandırtmak", "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak" maddeleri gereği iki araç sürücüsüne toplam 33 bin 730 lira ceza kesildi.

    İŞLEM BAŞLATILDI

    Ayrıca, her iki araç sürücüsü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Fatih'te asker eğlencesinde drift yapan sürücüler yakalandı VİDEO

    Fatih te asker eğlencesinde drift yapan sürücüler yakalandı #1

    Fatih te asker eğlencesinde drift yapan sürücüler yakalandı #2

    Fatih te asker eğlencesinde drift yapan sürücüler yakalandı #3


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