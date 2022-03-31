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- Fatih'te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar
Fatih'te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar
- DHA
- 31.03.2022 - 10:37
- Güncelleme : 31.03.2022 - 11:24
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde, asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda yürekleri ağza getiren manzaralar ortaya çıktı.
Otomobillerin camlarına oturan şahıslar, tehlikeye aldırış etmedi.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI
Camda oturan şahıslara aldırmadan trafikte drift atan sürücü de hem trafiği tehlikeye attı hem arka camdakilerin canını hiçe saydı.
Yaşanan anlar, konvoyun arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Fatih'te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar VİDEO
YAYALARIN GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ
Drift atılan yolda, zaman zaman yayaların karşıya geçtikleri de görüldü. Olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, iki otomobil tehlikeli hareketlerle ilerleyerek gözden kayboldu.