Asker eğlencesi için oluşturulan konvoyda bir otomobil, camlarında oturan şahısların canlarını da hiçe sayarak drift atarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde, asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda yürekleri ağza getiren manzaralar ortaya çıktı.

Otomobillerin camlarına oturan şahıslar, tehlikeye aldırış etmedi.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Camda oturan şahıslara aldırmadan trafikte drift atan sürücü de hem trafiği tehlikeye attı hem arka camdakilerin canını hiçe saydı.

Yaşanan anlar, konvoyun arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Fatih'te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar VİDEO



YAYALARIN GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ

Drift atılan yolda, zaman zaman yayaların karşıya geçtikleri de görüldü. Olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, iki otomobil tehlikeli hareketlerle ilerleyerek gözden kayboldu.