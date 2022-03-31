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    Fatih'te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar

    Asker eğlencesi için oluşturulan konvoyda bir otomobil, camlarında oturan şahısların canlarını da hiçe sayarak drift atarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 11:24
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    Fatih'te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde, asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda yürekleri ağza getiren manzaralar ortaya çıktı.

    Otomobillerin camlarına oturan şahıslar, tehlikeye aldırış etmedi.

    TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

    Camda oturan şahıslara aldırmadan trafikte drift atan sürücü de hem trafiği tehlikeye attı hem arka camdakilerin canını hiçe saydı.

    Yaşanan anlar, konvoyun arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Fatih'te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar VİDEO

    YAYALARIN GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ

    Drift atılan yolda, zaman zaman yayaların karşıya geçtikleri de görüldü. Olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, iki otomobil tehlikeli hareketlerle ilerleyerek gözden kayboldu.

    Fatih te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar #1

    Fatih te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar #2

    Fatih te asker konvoyunda tehlikeli anlar: Cama oturdular, drift attılar #3


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