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    Fatih'te babasının iş yerini kurşunladı

    Ailevi sorunlar yüzünden kavga ettiği babasının iş yerine kurşun yağdıran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 08.06.2022 - 15:49
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    Fatih'te babasının iş yerini kurşunladı

    İstanbul'un Fatih ilçesi Yusufpaşa Millet Caddesi’nde Bünyamin A., kavgalı olduğu babası Turan A.'nın iş yerine kurşun yağdırdı.

    İHA'nın haberine göre; silah seslerini duyan polis ekipleri, anında olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

    Ölen ya da yaralanan olmadı

    Şüpheli Bünyamin A., silahıyla birlikte emniyete götürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    "Sadece kapıya sıktı"

    Silah seslerini duyduğunu ifade eden esnaf Doğan Durgut, "Çıktım, baktım. Biri orada durmuş, kapıya silahı doğrultmuştu. Herhalde iki şarjör sıktı. Polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba ve oğul arasında ailevi bir sorun varmış. Kendileri burada esnaf, ofisleri var. Polisler de yakınmış. Hemen müdahale etmişler. Bağırma, çağırma oldu ama tam olarak anlamadım. Yaralı yok. Sadece kapıya sıktı" dedi.

    Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

    Fatih te babasının iş yerini kurşunladı #1

    Fatih te babasının iş yerini kurşunladı #2


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