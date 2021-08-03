Fatih'te belediyenin atık kutusu, kağıt toplayan çocuklarca boşaltıldı

Geçimlerini kağıt toplayarak sağlayan çocuklar, belediyeye ait atık kutusunun içine girerek içindekileri aldı. Çocukların kutuyu boşalttıkları anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde kağıt toplayarak geçimini sağlayan üç çocuk, iş için sokaklarda turladı.

Bu sırada belediyeye ait sıfır atık kampanyası kapsamında sokaklara bırakılan atık toplama kutusunu gören çocuklar, atık kutusunu gözlerine kestirdi.

BİRİ BOŞALTTI, DİĞERLERİ DOLDURDU

Çocuklardan biri, atık toplama kutusundaki ambalaj, plastik atık ve kartonları dışarıda bekleyen arkadaşlarına verdi, arkadaşları da kendi arabalarına yükledi.





TEHLİKELİ HAREKETLER SERGİLEDİ

Daha sonra atık kutusundan çıkmaya çalışan küçük çocuk, tehlikeli hareketler yaparak kutudan çıktı.

Kameranın kendilerini çektiğini fark eden çocuklar ise gülerek ve koşarak olay yerinden hızlıca ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.



