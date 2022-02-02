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    Fatih'te bıçaklı saldırı kamerada

    Yol verme tartışmasında sürücülerden biri, elindeki bıçakla tartıştığı kamyonet sürücüsüne saldırdı. Yaralananın olmadığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 11:16
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    Fatih'te bıçaklı saldırı kamerada

    İstanbul'un Fatil ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde ters yönden otomobiliyle gelen sürücü, karşısından gelen kamyonet sürücüsüne yol vermek istedi.

    ELİNDEKİ BIÇAKLA KAMYON SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDI

    Aralarında yaşanan tartışmanın ardından elinde bıçakla inen sürücü, kamyonete doğru koşmaya başladı.

    ÇEVDEKİLER KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Yaşanan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kimse yara almadan olay sonlandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücülerin tartışması görülüyor. Otomobilden inen bıçaklı saldırgan kamyonetteki sürücülere saldırıyor, çevredekiler ise kavgayı ayırmaya çalışıyor.

    Fatih'te bıçaklı saldırı kamerada VİDEO

    Fatih te bıçaklı saldırı kamerada #1


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