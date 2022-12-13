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Fatih'te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı

Fatih'te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı

Bir kafede arkadaşları ile oturan genç, yanan sobaya tiner dökünce yüzünde yanıklar oluştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.