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- Fatih'te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı
Fatih'te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı
Bir kafede arkadaşları ile oturan genç, yanan sobaya tiner dökünce yüzünde yanıklar oluştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- 13.12.2022 - 12:19
- Güncelleme : 13.12.2022 - 13:16
İstanbul’un Fatih ilçesi Yedikule semtinde bulunan bir kafede geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte oturan genç, sobadaki ateşi canlandırmak istedi.
Genç, kömürü daha hızlı tutuşturacağını düşünerek sobanın içine tiner döktü.
Tinerin dökülmesi ile birlikte ortaya çıkan alev gencin yüzünü yaktı.
Sağlık durumu iyi
Yaşanan olay, kafenin içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, gencin sobanın içine tiner döktüğü, bir anda parlayan alevin gencin yüzünü yaktığı, sobanın etrafında bulunan diğer gençlerin kaçışmaya başladığı, daha sonra gençlerden birinin sobadaki ateşi dindirmek için su döktüğü anlar yer aldı.
İHA’nın haberine göre yanan gencin sağlık durumu ise iyi…
Fatih'te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı ViDEO