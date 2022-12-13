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    Fatih'te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı

    Bir kafede arkadaşları ile oturan genç, yanan sobaya tiner dökünce yüzünde yanıklar oluştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 13.12.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 13:16
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    Fatih'te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı

    İstanbul’un Fatih ilçesi Yedikule semtinde bulunan bir kafede geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte oturan genç, sobadaki ateşi canlandırmak istedi.

    Genç, kömürü daha hızlı tutuşturacağını düşünerek sobanın içine tiner döktü.

    Tinerin dökülmesi ile birlikte ortaya çıkan alev gencin yüzünü yaktı.

    Sağlık durumu iyi

    Yaşanan olay, kafenin içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, gencin sobanın içine tiner döktüğü, bir anda parlayan alevin gencin yüzünü yaktığı, sobanın etrafında bulunan diğer gençlerin kaçışmaya başladığı, daha sonra gençlerden birinin sobadaki ateşi dindirmek için su döktüğü anlar yer aldı.

    İHA’nın haberine göre yanan gencin sağlık durumu ise iyi…

    Fatih'te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı ViDEO

    Fatih te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı #1

    Fatih te bir genç, yanan sobaya tiner dökünce yaralandı #2


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