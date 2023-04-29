Fatih'te bir kiracı yaşlı ev sahibini darbetti Yaşanan ev sahibi kiracı kavgasında kiracısını evden çıkartmak isteyen 70 yaşındaki adam darbedilmesinin ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ev sahibi ve kiracı kavgaları korkutan boyutlara kadar ulaştı.

Fahiş olarak artan ev kiraları sonrasında ev sahipleri ve kiracılar arasında başlayan tartışmalarda her gün farklı bir olay yaşanıyor.

Bu kez de olayın adresi İstanbul'un Fatih ilçesi oldu.

Dün akşam saatlerinde Fatih Yavuz Selim Mahallesi Ali Naki Sokak’ta kiracısının evden çıkmasını isteyen yaşlı adam, kiracısı tarafından sokak ortasında darbedildi.

O anlar kaydedildi

Yaşlı adamın yüzüne tekme atan kiracının o anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

"Yaşlı amcaya tekme atıp, saldırıyorlar"

Olayın yaşandığı ana şahit olan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı: