Ev sahibi ve kiracı kavgaları korkutan boyutlara kadar ulaştı.
Fahiş olarak artan ev kiraları sonrasında ev sahipleri ve kiracılar arasında başlayan tartışmalarda her gün farklı bir olay yaşanıyor.
Bu kez de olayın adresi İstanbul'un Fatih ilçesi oldu.
Dün akşam saatlerinde Fatih Yavuz Selim Mahallesi Ali Naki Sokak’ta kiracısının evden çıkmasını isteyen yaşlı adam, kiracısı tarafından sokak ortasında darbedildi.
O anlar kaydedildi
Yaşlı adamın yüzüne tekme atan kiracının o anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olayın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.
"Yaşlı amcaya tekme atıp, saldırıyorlar"
Olayın yaşandığı ana şahit olan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:
Burada esnafım, Hacı amcanın çocuklarını tanıyorum. Burada mal sahibi, kiracı tartışması yaşandı. Mal sahibi, kiracının 3 yıldan beri çıkmasını istiyormuş.
Hacı ağabey, 'Evden çıkın, oğlum buraya gelecek' dediğinde yabancı uyruklu kiracı, kardeşleri ve akrabaları ile birlikte amcayı burada darp ediyorlar.
Yaşlı amcaya tekme atıp, saldırıyorlar. Hacı amcanın çocukları geldikten sonra kaçtılar. Amcanın durumu kötüydü, darbedilmişti. Olayı görenler olarak hemen amcaya müdahale ettik.