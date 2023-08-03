Fatih’te bomba imha uzmanlarının patlattığı paketten diş fırçası çıktı Bölgede park halindeki bir aracın yanına bırakılan şüpheli paket, polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantada kitap, defter ve diş fırçası bulundu.

İHA İstanbul'un Fatih ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, bir kişi sırt çantasını park halindeki aracın yanında unuttu. Çevredekiler, sahibi olmayan sırt çantasını görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Cadde kapatıldı Olay yerine gelen polis ekipleri, sırt çantasını şüpheli paket olarak değerlendirdi. Şüpheli paketin bulunduğu cadde güvenlik şeritleriyle kapatıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tedbir amaçlı hazır olarak bekletildi. Kitap ve diş fırçası çıktı Daha sonra bomba imha uzmanları, fünye ile şüpheli paketi patlattı. Patlatılan sırt çantasının içerisinden kitap, defter ve diş fırçası çıktı.