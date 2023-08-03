Fatih’te bomba imha uzmanlarının patlattığı paketten diş fırçası çıktı

İHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda, bir kişi sırt çantasını park halindeki aracın yanında unuttu.
Çevredekiler, sahibi olmayan sırt çantasını görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Cadde kapatıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri, sırt çantasını şüpheli paket olarak değerlendirdi. Şüpheli paketin bulunduğu cadde güvenlik şeritleriyle kapatıldı.
İtfaiye ve sağlık ekipleri tedbir amaçlı hazır olarak bekletildi.
Kitap ve diş fırçası çıktı
Daha sonra bomba imha uzmanları, fünye ile şüpheli paketi patlattı.
Patlatılan sırt çantasının içerisinden kitap, defter ve diş fırçası çıktı.