Petrol
85.92
2.42%
Euro
19.3126
0.28%
Dolar
18.6364
0.06%
Altın
1.051
0.84%
Borsa
4932
0.00%
Bitcoin
313.165
1.48%
BTXN Coin
5.59
-3.45%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Fatih'te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi

    Borç verdiği arkadaşıyla anlaşmak için iş yerine giden bir yabancı uyruklu şahıs, arkadaşı tarafından boğazı kesilerek hayatını kaybetti.
    • 29.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi

    İzmir'de yaşayan Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, borç verdiği parayı almak için Karayev'in Fatih'te çalıştığı kuru temizleme dükkanına geldi.

    Konuşmak için mutfak katına inen ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Karayev, mutfakta bulunan bıçakla Ashyrov'u boğazından bıçakladı.

    İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde yakalarken, sağlık ekipleri ağır yaralı Ashyrov'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Ashyrov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatın kaybetti.

    "Alacak verecek meselesiymiş"

    DHA'nın haberine göre, Esnaf Mustafa Erener, "Alacak verecek meselesiymiş sanırım. Kuru temizlemede olmuş. Yabancı uyruklularmış. Tartışma yaşamışlar. Biz de çok bir şey bilmiyoruz. Gece saatlerinde de polis ekipleri gelip inceleme yapmış." dedi.

    Fatih te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi #1

    Fatih te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi #2

    Fatih te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi #3

    Fatih te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi #4

    Fatih te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi #5

    Fatih te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi #6

    Fatih te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi #7

    Fatih te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi #8


    AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri!
    Eğitim

    AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri!

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu
    Yaşam

    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu

    Görüş Bildir