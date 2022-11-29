Fatih'te borcunu almaya giden adamın boğazı kesildi

Borç verdiği arkadaşıyla anlaşmak için iş yerine giden bir yabancı uyruklu şahıs, arkadaşı tarafından boğazı kesilerek hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, borç verdiği parayı almak için Karayev'in Fatih'te çalıştığı kuru temizleme dükkanına geldi.

Konuşmak için mutfak katına inen ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Karayev, mutfakta bulunan bıçakla Ashyrov'u boğazından bıçakladı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hayatını kaybetti

Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde yakalarken, sağlık ekipleri ağır yaralı Ashyrov'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ashyrov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatın kaybetti.

"Alacak verecek meselesiymiş"

DHA'nın haberine göre, Esnaf Mustafa Erener, "Alacak verecek meselesiymiş sanırım. Kuru temizlemede olmuş. Yabancı uyruklularmış. Tartışma yaşamışlar. Biz de çok bir şey bilmiyoruz. Gece saatlerinde de polis ekipleri gelip inceleme yapmış." dedi.









