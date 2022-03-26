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    Fatih'te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti

    Arkadaşının bozulan motosikletini önce ayağıyla iterek yardım etmeye çalışan kişi daha sonra bulduğu bez parçasını bozulan motosiklete bağlayıp çekmeye çalıştı.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 09:44
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    Fatih'te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti

    İstanbul Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet arızalandı.

    Sürücü, motosiklet kullanan arkadaşını telefonla arayarak yardım istedi. Yardıma gelen arkadaşı, bozulan motosikletini önce ayağıyla iterek götürmeye çalıştı.

    MOTOSİKLETE BEZ BAĞLAYIP ÇEKMEYE ÇALIŞTI

    Kısa bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü daha fazla ilerleyemeyince bu sefer de yoldan bulduğu bir bez parçasını bozulan motosiklete bağlayarak çekmeye çalıştı.

    Motosikletliler bu şekilde 10. Yıl Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine doğru gözden kayboldu.

    Fatih'te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti

    GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜLER

    Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü.

    Fatih te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti #1

    Fatih te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti #2

    Fatih te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti #3

    Fatih te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti #4

    Fatih te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti #5

    Fatih te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti #6


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