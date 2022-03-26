Arkadaşının bozulan motosikletini önce ayağıyla iterek yardım etmeye çalışan kişi daha sonra bulduğu bez parçasını bozulan motosiklete bağlayıp çekmeye çalıştı.

İstanbul Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet arızalandı.

Sürücü, motosiklet kullanan arkadaşını telefonla arayarak yardım istedi. Yardıma gelen arkadaşı, bozulan motosikletini önce ayağıyla iterek götürmeye çalıştı.

MOTOSİKLETE BEZ BAĞLAYIP ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Kısa bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü daha fazla ilerleyemeyince bu sefer de yoldan bulduğu bir bez parçasını bozulan motosiklete bağlayarak çekmeye çalıştı.

Motosikletliler bu şekilde 10. Yıl Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine doğru gözden kayboldu.

Fatih'te motosikleti önce ayağıyla itti sonra bağladığı bezle çekti

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜLER

Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü.





















