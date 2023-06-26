İHA

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ragıp Bey Sokak üzerinde bulunan bir ekmek fırını önünde kahvaltılık sandviç satan Ayşe Öztürk, siparişlerini almak için fırının önünde durdu.

Öztürk, çalışır vaziyette olan aracından inerek ekmek almak için fırına girdiği esnada hemen arkasından gelen araç içerisinden inen kişi araca bindi.

Şahıs çalışır vaziyetteki aracı, yaklaşık 10 saniye içerisinde çalarak ilerlemeye başladı.

Aracının gittiğini gören Öztürk, fırından çıkarak bir süre arkasından koştu.

Ancak hırsız, aracı alarak kaçmaya başladı. Bir süre kendi aracını kovalayan Öztürk, daha sonra hırsızları kaybetti. Şahıs ise çaldıkları araçla kayıplara karıştı.

Aracı çalınan Ayşe Öztürk, şu ifadeleri aktardı;

Aracım çarşamba sabahı çalındı. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Buradan ekmeğimi alıyorum. Ben arabamla buraya geldim. Burada durdum, 10 saniye içinde aracım çalındı. Aracımın sağ ön kapısından girip şoför koltuğuna binip arabayı kaçırdı. Arabamı alıp, kaçtı. Ben kahvaltıcıyım. Toplam fiyatı 150 bin liradan fazla malzemem vardı. Ben her şeyimi toptan alıyorum. Ben arabamı istiyorum. Arabam bana lazım. Ben onu lüks olarak kullanmıyorum. Ben bu araba ile geçimimi sağlıyorum. Ben çocuklarıma bununla ekmek yediriyorum.