Beyaz eşya tamircisine küçük bir kız ile giren şüpheli, tezgahtaki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde beyaz eşya tamirciliği yapan Salih Barlak, yemek molası için dükkanından çıkarak bitişikteki iş yerine gitti.

O sırada kapının açık olduğunu gören bir şahıs ise yanındaki kız çocuğu ile içeri girdi.

SANİYELER İÇİNDE CEP TELEFONU ÇALDI

Tezgah üzerinde duran cep telefonunu gözüne kestiren şahıs bir süre sonra hamle yaparak telefonu cebine koydu. Şahıs daha sonra da çocukla beraber ortadan kayboldu.

Fatih'te cep telefonu hırsızlığı VİDEO



POLİS HAREKETE GEÇTİ

Düşürdüğünü sandığı cep telefonunun kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalındığını anlayan Salih Barlak, şüpheliden şikayetçi oldu.