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    Fatih'te telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü

    Pasaj içinde yürürken cep telefonundaki mesajları okuyan 19 yaşındaki Abdullah Mut, mal indirmek için açılan ızgaradan alt kata düşüp, kolilerin üzerinde durarak kazadan yara almadan kurtuldu.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 15:11
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    Fatih'te telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü

    İstanbul Fatih'te bulunan pasajdaki bir dükkanda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, yürüdüğü sırada telefonuna gelen mesajları okumaya başladı. Pasaj içinde bulunan ızgaraları açan diğer esnaf ise malları bu ızgaradan alt kata indirmeye başladı.

    TELEFONUNA BAKARKEN AÇIK IZGARADAN AŞAĞI DÜŞTÜ

    Telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyen genç alt kata düştü. Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerinde düşen ve oturur vaziyette dengede kalan Abdullah Mut olayı yara almadan atlattı.

    "BURASI NİYE AÇIK, GÖZLÜĞÜM NEREDE" DEDİ

    Abdullah Mut'un düştüğünü gören pasaj esnafı yardıma koştu. Büyük şaşkınlık yaşayan gencin ilk sorusu "burası niye açık, gözlüğüm nerede" oldu.

    Fatih te telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü #1

    "ŞANSA KUTUNUN ÜZERİNE DENK GELDİM"

    Yaşanan tüm bu anlar pasajın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
    Yaşadığı olayı anlatan Abdullah Mut, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Elimde telefon vardı işlerim vardı o an onlarla ilgileniyordum. Görmedim aşağı düştüm. Şansa kutunun üzerine denk geldim. Sonra ofisime çıktım. O gün mal indiriyorlarmış. Hep şanslı olmam genelde.  Düşsem yaralanabilirdim. En az 3 metre vardır. " dedi.

    "DÜŞMESİYLE OTURMASI BİR OLDU"

    Pasaj esnafından bir kişi ise, "Birden düşmesi ile oturması bir oldu. Direkt düşse kolu bacağı kırılırdı" diye konuştu.

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