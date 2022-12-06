Petrol
81.94
-0.90%
Euro
19.5831
0.18%
Dolar
18.6388
0.00%
Altın
1.063
0.41%
Borsa
5012
0.00%
Bitcoin
320.743
-1.97%
BTXN Coin
5.22
-4.57%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Fatih'te cephanelik gibi olan eve operasyon düzenlendi

    Mahalledeki bir eve düzenlenen operasyonda, adeta cephanelikle karşılaşıldı. Gözaltına alından 2 şüpheliden 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 06.12.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te cephanelik gibi olan eve operasyon düzenlendi

    Uyuşturucu madde ve silah ticaretine izin verilmezken operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Operasyonun son adresi ise İstanbul'un Fatih ilçesi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ile silah ticareti yapıldığı ihbarını aldı ve 2 Aralık Cuma günü saat 18.30 sıralarında, operasyon düzenledi.

    2 kişiye gözaltı

    Baskında, B.O. ve E.H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Yağma" gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

    Fatihte cephanelik gibi eve operasyon -1

    Evden cephanelik çıktı

    Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise; 34 tabanca, 34 şarjör, 31 gövde üzerinde namlu tabanca, 34 tabanca sürgü takımı, 34 tabanca namlusu, 5 fişek, 33 tabanca mil ve fişek yatağı mekanizması, 33 tabanca kovan atma çıkarıcı, çok sayıda silah imalatında kullanılan alet, 50 gr. marihuana ve 8 bin 120 lira para ele geçirildi.

    Şüphelilerden biri tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; konu ile ilgili şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

    B.O. adli makamlarca serbest bırakılırken, E.H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Fatihte cephanelik gibi eve operasyon -2

    Fatihte cephanelik gibi eve operasyon -3

    Fatihte cephanelik gibi eve operasyon -4


    Enner Valencia sözleşme uzatıyor
    Futbol

    Enner Valencia sözleşme uzatıyor

    Düzce'de deprem bölgesinde okullar açıldı
    İç Haber

    Düzce'de deprem bölgesinde okullar açıldı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir