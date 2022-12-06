Fatih'te cephanelik gibi olan eve operasyon düzenlendi

Fatih'te cephanelik gibi olan eve operasyon düzenlendi

Mahalledeki bir eve düzenlenen operasyonda, adeta cephanelikle karşılaşıldı. Gözaltına alından 2 şüpheliden 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ve silah ticaretine izin verilmezken operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Operasyonun son adresi ise İstanbul'un Fatih ilçesi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ile silah ticareti yapıldığı ihbarını aldı ve 2 Aralık Cuma günü saat 18.30 sıralarında, operasyon düzenledi.

2 kişiye gözaltı

Baskında, B.O. ve E.H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin, "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Yağma" gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Evden cephanelik çıktı

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise; 34 tabanca, 34 şarjör, 31 gövde üzerinde namlu tabanca, 34 tabanca sürgü takımı, 34 tabanca namlusu, 5 fişek, 33 tabanca mil ve fişek yatağı mekanizması, 33 tabanca kovan atma çıkarıcı, çok sayıda silah imalatında kullanılan alet, 50 gr. marihuana ve 8 bin 120 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı

DHA'nın haberine göre; konu ile ilgili şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

B.O. adli makamlarca serbest bırakılırken, E.H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.









