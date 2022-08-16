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- Fatih'te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı
Fatih'te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı
- 16.08.2022 - 10:09
- Güncelleme : 16.08.2022 - 10:49
İstanbul Büyükçekmece'de tehlikeli manevralar kullanan sürücü korku saçtı.
14 Ağustos günü yaşanan olayda, düğün konvoyu oluşturan araçlar trafiği kilitledi.
Daha sonra E.A. isimli sürücü 34 DMT 03 plakalı otomobili ile drift yapmaya başladı.
Damadın etrafında drift
İnsanları tehlikeye sokan sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre Drift attı. Damat bazı anlarda felaketin eşiğinden döndü.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, drift yapan sürücünün E.A. olduğunu tespit etti.
Fatih'te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı VİDEO
Ehliyetine el konuldu
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.A'ya 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Damat S.K.'ya ise 196 lira para cezası uygulandı.