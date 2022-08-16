Petrol
94.01
-1.15%
Euro
18.2374
-0.09%
Dolar
17.9631
0.03%
Altın
1.025
-0.19%
Borsa
2874
0.58%
Bitcoin
434.175
-0.13%
BTXN Coin
6.21
-3.86%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Fatih'te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı

    Damadı aracından indirerek etrafında tehlikeli manevralar sergileyen sürücü yürekleri ağıza getirdi. Damadın tehlike atlattığı olayda sürücüye para cezası verilirken ehliyetine de el konuldu.
    • 16.08.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı

    İstanbul Büyükçekmece'de tehlikeli manevralar kullanan sürücü korku saçtı.

    14 Ağustos günü yaşanan olayda, düğün konvoyu oluşturan araçlar trafiği kilitledi.

    Daha sonra E.A. isimli sürücü 34 DMT 03 plakalı otomobili ile drift yapmaya başladı.

    Damadın etrafında drift

    İnsanları tehlikeye sokan sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre Drift attı. Damat bazı anlarda felaketin eşiğinden döndü.

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Ekipler, drift yapan sürücünün E.A. olduğunu tespit etti.

    Fatih'te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı VİDEO

    Ehliyetine el konuldu

    İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.A'ya 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

    Damat S.K.'ya ise 196 lira para cezası uygulandı.

    Fatih te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı #1

    Fatih te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı #2

    Fatih te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı #3

    Fatih te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı #4

    Fatih te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı #5


    İlginizi Çekebilir

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı
    Gündem

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini geçti
    Dünya

    Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini geçti

    Görüş Bildir