Öldüresiye dövüldükten sonra sokağa bırakılan Tayyar Kaya isimli şahıs, yaşamını yitirdi. Polis, Kaya'nın katil zanlılarını Fatih'te bir adreste yakaladı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Dervişali Mahallesi’nde önceki gün 01.30’da Tayyar Kaya, husumetli olduğu kişiler tarafından arabaya bindirilerek götürüldüğü yerde öldüresiye dövüldü.

Kaya, dövüldükten sonra Karagümrük Stadyumu’nun yanında bulunan bir sokağa bırakıldı.

Tayyar Kaya’nın arabadan indirildiğini gören bir kadın, olayı sokakta bulunan manav Selahattin Sozak’a haber verdi. Sozak’ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 şüpheli yakalandı

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA’nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları titiz çalışmanın ardından 3 cinayet zanlısı, Fatih’teki bir adreste yakalandı.

Fatih'te, dövüldükten sonra ölen şahsın katil zanlıları yakalandı VİDEO



“Bırakıldığında nefes veriyordu, ölmemişti”

Selahattin Sozak, “01.00 ile 01.30 arası bir kadın geldi, yukarıdan adamı aşağı indiriyorlar dedi. Bu arada amca 112’yi arar mısın diye bağırdı? Ben de 112’yi ararken yanlarına gittim. Gittiğimde yaralının kim olduğunu sordum. O da dedi ki biz yolda bulup buraya indirdik. Hastaneyi arayın 112 gelsin, alsın dedi. Adam o arada kaçmış. Adam buraya bırakıldığında nefes veriyordu, ölmemişti. Olayın hepsi bir dakikada gelişti. Gece 01.30’da 112’yi aramışım. Ben de dükkanı kapatıyordum o esnada oldu.” dedi.