Fatih'te ehliyeti olmayan taksici denetim yapan polisi ezerek kaçmaya çalıştı Sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetimde dur ihtarına uymayan bir sürücü polislere çarparak kaçmak isterken sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

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İHA

İstanbullunun bitmeyen sorunu ulaşım...

Çözülmeyen taksi sorunu İstanbul'da yaşayan vatandaşları ve turistleri canından bezdirdi.

Bu kapsamda vatandaştan fahiş fiyatlar isteyen sürücülerle mücade devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri taksicilerin oyunlarını önüne geçmek amacıyla Fatih'te ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde yolcu kılığına giren polis ekipleri taksilere bindi.

5 araç trafikten men edildi

Denetimler sırasında bazı taksiler fiyat pazarlığı yaparken bazıları ise durmayarak kaçtı.

Kurallara uymayan 5 araç trafikten 10 gün süreyle men edilirken 5 araçtan 4’üne ayrı ayrı yolcu seçmek ve yolcu almamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Polisin dur ihtarına uymadı suç listesi kabarık çıktı

Öte yandan uygulama noktasından kaçmak isteyen ve daha önceden işlediği suçlardan dolayı 2081 yılına kadar ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü Bayram T.’ye ise ehliyetsiz araç kullandığı için 8 bin 190 TL, belediyeden ticari taksi kullanma belgesi almadan ticari taksi kullandığı için 4 bin 64 TL , uygulama noktasından kaçtığı ve dur ihtarına uymadığı için ise 951 TL cezai işlem uygulandı ve aracı 10 gün trafikten men edildi.

Toplamda 40 bin TL ceza kesilen denetimlerin gün boyu devam ettiği öğrenildi.

"5 kilometrelik yol 400 lira istedi benden"

Denetimlerde konuşan taksi müşterisi Gökhan Güler, şöyle dedi:

2 saattir taksi arıyorum. Gelen geçen ‘turist bekliyoruz’ diyor. Bir tane durdurdum, ‘Kartal’a gideceğim acil’ dedim, ‘ben buralı değilim, İstanbullu değilim’ dedi. ‘Kartal’a gideceğim’ dedim, ‘gidemem’ dedi. Sol yanımda 2 abi vardı. ‘Biz polisiz’ dedi. Onları durdurmaya çalıştı.



Sonra adam kaçtı gitti. Bilmiyorum, dün de başıma geldi. Dün akşam buraya bir uğradım. Çoğu taksici ‘alamayız’ diyor. Sonra kendi bazıları açık açık söylüyor turistler beklediklerini. Bir taksiye bindim. Gittiğim yol 5 kilometrelik yol 400 lira istedi benden.

"Evraklarım eksik olduğu için durmadım"

Kontrol noktasında durmayarak kaçmaya çalışan Bayram T. ise, şu ifadeleri kullandı: