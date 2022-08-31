Caddede scooter ile seyreden iki genç, kaldırımda yürüyen 80 yaşındaki adama çarptı. Kameralara yansıyan kazaya sebep olan gençler serbest bırakılırken yaşlı adam ise bitkisel hayata girdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok yenilikler de beraberinde geldi.

Toplu taşıma kullanımını azaltan vatandaşlar, elektrikli sccoterlara yöneldi.

Birçok tartışmaya konu olan scooter, kullanıcılara büyük kolaylık sağlarken aynı zamanda tehlikelere de yol açtı.

Kazalara neden olan scooter kullanımı bu kez de yaşlı adamın hayatını riske soktu.

Scooterla yaşlı adama çarptılar

Görüntülerin adresi İstanbul Fatih...

Geçtiğimiz ay elektrikli scooter kullanan 2 genç, yolda yürüyen 80 yaşındaki Halil Vural'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adamın üzerine düşen gençler, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Fatih'te elektrikli scooterın çarptığı adam bitkisel hayata girdi: O anlar kamerada VİDEO



Hastaneye kaldırıldı

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Vural'ı hastaneye kaldırdı.

Bitkisel hayata girdi

Polis ekipleri kaçan iki genci yapılan çalışmalar sonrasında yakaladı. Gençler, adli makamlar tarafından serbest bırakılırken yaşlı adamın yoğun bakımda yattığı öğrenildi.

İHA'nın aktarımına göre; Vural'ı bitkisel hayata sokan kaza kameralara yansıdı.

"Çocuklar toparlanıp kaçıyorlar"

Yaşanan kazada babasının sağlık durumunun kötü olduğunu söyleyen Günay Pazarcıklar, “31 Temmuz akşam 19.00 sıralarında babam yürürken 3 çocuk scooter ile yarış yapıyorlar. İki kişi binmiş scootera. Öndeki çarpıyor. İkisi de babamın üstüne düşüyor. Babam kafasını vuruyor, beyin kanaması geçiriyor, kulağından kan geliyor. Bu esnada çocuklar toparlanıp kaçıyorlar. Babam hastaneye kaldırılıyor. Beyin kanaması geçirdiği bize söyleniyor. Tedavi ederken doktorlar korkuyor. Çünkü babam kan sulandırıcı kullanıyordu. Nefes alma güçlü çektiğinden hemen ameliyata aldılar” dedi.

"Gırtlağı delik, nefes alamıyor"

Babasının beyin ameliyatı olduğunu söyleyen Pazarcıklıer “Şu anda babam bitkisel hayatta, gırtlağı delik, nefes alamıyor. Karnı delik, beslenmesini yapamıyor. 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Hastanenin bize dediği ‘hastanız bundan sonra servise çıkacak, serviste bir dönem daha kalıp, eve geçecek, artık hastanız bakım hastası, bilinci yerine gelir ya da gelmez kesin bir şey söylemiyoruz’ diyorlar. Şu an babamız kötü durumda” dedi.

"Bu scooterlar kaldırılmalı"

Kazaya neden olan gençlerden şikâyetçi olduklarını söyleyen Pazarcıklıer, “Çocuklar iki gün sonra yakalandı. Ertesi gün savcılığa götürüldü. Denetim ile serbest bırakıldı. Şu an denetimli serbestler. 15 yaşında iki çocuk. Üstüne düşen iki çocuk scooter ile beraber. Bu çocuklardan şikayetçiyiz. Bu scooterlar kaldırılmalı. Hepimiz için tehlikeli. Kullanan çocuklar 14- 15 yaşında. Ehliyetleri yok. Bu cihazların bir denetimi yok. Bin bin firmasının kiralattığı bir cihaz. Bu cihazların kaldırılmasını istiyoruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

"Amcanın durumu ağır"

Kazada yaralanan yaşlı adamın eski komşusu olduğunu fark eden Emre Demir, “Amcamız yolda yürürken scooter amcaya çarptı. Amca bir anda yere düştü. Ondan sonra çocuklar kaçtı. Ben o an müşteriler ile ilgileniyordum. Yoğun bir kalabalık oluştu. Sonra gidip baktık, eski bir komşumuz olduğunu fark ettik. Elimizden geldiği kadar ilgilendik, yakınlarına haber verdik. Amcanın durumu ağır yoğun bakımda tedavisi devam ediyor” şeklinde konuştu.