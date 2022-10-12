Fatih'te eşini boğarak öldüren caninin cezası belli oldu

Geçen yıl, eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü belirlenen koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, herhangi bir pişmanlık göstermeyen caniye indirim de yapmadı.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir apartmanda ikamet eden Melek Gürler, 10 Şubat 2021 tarihinde apartmanın en alt katında bulunan ve kömürlük olarak kullanılan, eski bir bodrum dairesinde ölü bulundu.

Genç kadının ölümü sonrası kocası Mahmut Gürler tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede cani kocanın beyanlarına da yer verildi.

Borç alıp ödemedi

Buna göre tekstil işçisi olduğu öğrenilen Mahmut Gürler’in, eşiyle parasal sorunlar sebebiyle birçok kez tartıştığı, çevresindekilerden sıklıkla borç aldığı ve bunları zamanında ödemediği, çiftin ev almak için bir şirkete kayıt yaptırdıkları ancak Mahmut Gürler’in kendi ailesinin yardımda bulunmaması üzerine gerginlik yaşadıkları iddianamede anlatıldı.

Kadını itti, ölüme terk etti

Yine bir tartışma sırasında Mahmut Gürler’in eşini ittiği, kadının yere düşmesi üzerine de evden ayrıldığı, tekrar olay geldiğinde eşinin yerde hareketsiz yattığını gördüğü, komşulardan yardım isteyip 112 Acil Hattı'nı aradığını beyan ettiği belirtildi.

Çelişkili ifadeler

İddianamede, aynı güne ait bir başka tutanakta ise şüpheli Mahmut'un önceki tutanaktaki beyanından farklı olarak, eşi olan maktulü evde bulamadığını, evin çevresinde maktulü aradığını, daha sonrasında evin bodrum katında yerde yatar vaziyette bulduğunu, üzerinde kazağının olmadığını, yüzünde morluklar olduğunu, 112 Acil Hattı arayarak yardım talep ettiğini anlattığı ifade edildi.

Yüzük ve küpelerini satmak için kuyumcuya gitti

İddianamede, Mahmut Gürler'in ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik, tutarsız ve soyut ifadeler içerdiğinden şüphelinin ifadelerine itibar edilmeyeceği belirtildi.

Şüpheli Gürler'in, eşi Melek Gürler'i öldürdükten sonra yüzük ve küpelerini satmak için kuyumcuya gittiği ve bu sürede kıyafetlerini değiştirdiği aktarıldı.

Boğularak öldürüldü

İddianamede, Melek Gürler'in ATK raporunda boğularak öldürüldüğünün anlaşıldığı da belirtildi.

İddianamede şüpheli Mahmut Gürler'in, eşi Melek Gürler'e karşı "eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Karar duruşması

Cinayet davasında karar bugün çıktı…

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Gürler getirildi.

Taraf avukatları ve maktul Melek Gürler' in ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Melek Gürler'in ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Ailenin avukatları da sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin açık olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

“Adalet istiyorum”

Sanık avukatı, "Müvekkilimin cinayeti işlediğine dair dosyada tek bir delil varsa evet cezalandırın. Ama dosyada, müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut bir delil yok. Müvekkilimin bu suçu işlemediği açıktır. Müvekkilin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Mahmut Gürler ise mahkemedeki son sözünde "Adalet istiyorum." dedi.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Gürler'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermediği anlaşıldığı gerekçesiyle sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmamasına karar verildi.

Sanık Gürler'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.