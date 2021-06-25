Kerim Öztürk isimli şahıs, arkadaşlarına meydan okuduktan sonra tükürmeye başladı. Arkadaşlarının karşılık vermesi üzerine tartışma çıkınca, Öztürk silahla ateş etti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Esnaf olduğu belirlenen Kerim Öztürk yine kendisi gibi esnaf olan kişilere meydan okudu.

Beyazıt Bakırcılar Çarşısı'nda esnaflık yapan Öztürk, meydan okumasının ardından, esnaf olan diğer arkadaşları Mustafa K. ve Ferhat G.'ye tükürdü. Çarşıdakiler Öztürk'e karşılık verince aralarında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SIRASINDA 2 KİŞİYİ YARALADI

Tartışma büyüdü, kavgaya döndü. Esnaflar arasında yumruklu kavga çıktı.

Kavga sırasında Kerim Öztürk, belinden çıkardığı silahla rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Mustafa K. karnından, Ferhat G. ise kolundan yaralandı.

Fatih'te esnafa önce tükürdü sonra ateş etti ViDEO







KARNINDAN YARALANAN ARKADAŞI HASTANEDE

Merminin kolunu sıyırmasıyla hafif yaralanan Ferhat G.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, karnından yaralanan Mustafa K. hastaneye kaldırıldı.

Kerim Öztürk'ü gözaltına alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"TÜKÜRDÜ, KÜFÜR ETTİ"

Olayda kolundan yaralanan Ferhat G., "Dün akşam otururken geldi, tükürdü ve küfretmeye başladı. Sonra silahıyla ateş etmeye başladı.

Ben kendimi son anda içeri attım.

Daha sonra yukarı çıkıp, yukarıdan ateş etmeye başladı. İlk sıktığında kurşun kolumu sıyırdı." dedi.

"SAĞA SOLA SIKMAYA DEVAM ETTİ"

Görgü tanıklarından Ramazan Korkular, "Buraya gelip oturan iki arkadaşın önüne tükürüp, onları tahrik ediyor.

Dükkanın önüne geçerek, haneye tecavüz yaptırmaya çalışıyor. Ama arkadaşlar dükkana girmeyip, neden küfür ettiğini soruyor.

Ondan sonra o saldırmaya başlayınca diğer arkadaşlar da saldırıyor.

Sonra belindeki silahla ateş ediyor ve yukarı çıkıp sağa sola sıkmaya devam ediyor. İki yaralı var. Biri karnından diğeri kolundan yaralanıyor." diye konuştu.

"TARTIŞMA ÇIKINCA ATEŞ ETTİ"

Yaralananların yeğenleri olduğunu söyleyen Zeki Yeşildağ, "Benim yeğenlerim burada oturuyordu. Gelip yeğenlerimin önüne tükürüp, tahrik ediyor.

Sonra tartışma çıkınca belindeki ruhsatlı silahla 4 el ateş ediyor ve yeğenlerimi yaralıyor." dedi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Çarşının ortasına gelen Kerim Öztürk'ün esnaf komşularına meydan okuması, çıkan yumruklu kavga ve Öztürk'ün silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.