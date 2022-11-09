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    Fatih'te evsizlerin yaşadığı gecekonduda kemik parçaları bulundu

    Kemik parçaları ihbarıyla harekete geçen ekipler, birçok kemik parçasına rastladı. 1 kişiye ait olduğu belirlenen kemikler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
    • 09.11.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 10:56
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    Fatih'te evsizlerin yaşadığı gecekonduda kemik parçaları bulundu

    İstanbul Fatih’in Haseki Sultan Mahallesi’nde bulunan metruk bir gecekonduda yaşayan evsizler,  çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel, metruk gecekonduyu temizlemeye başladı.

    Yeniden kemik bulundu

    Yapılan temizleme çalışmalarında, çöplerin arasında yeniden kemik parçaları bulundu.

    Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, 1 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin erkek ya da kadına mı ait olduğu tespit edilemedi.

    Fatih te evsizlerin yaşadığı gecekonduda kemik parçaları bulundu #1

    Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

    Metruk gecekonduda bulunan insan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kemiklerin kime ait olduğu ve ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

    Fatih te evsizlerin yaşadığı gecekonduda kemik parçaları bulundu #2


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