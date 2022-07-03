Fatih'te gecekondunun altından top mermisi çıktı

Gecekondunun yıkımı yapılırken binanın altında bir top mermisi olduğu fark edildi. Bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmada merminin patlayıcı özelliğinin kalmadığını belirledi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi’nde bulunan bir gecekonudunu yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım esnasında metruk binanın altında bir top mermisi olduğu görüldü.

Merminin patlayıcı özelliğinin kalmadığı öğrenildi

Çevredilerin paniğe düşmesiyle birlikte olay yerine emniyet güçleri çağırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipler, yapılan ilk incelemede korozyona uğrayan top mermisinin patlayıcı özelliği kalmadığını belirledi.

Mermi muhafaza altına alındı

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri eski top mermisini detaylı inceleme için muhafaza altına aldı.

"İmha edilsin, dedik"



İHA'nın haberine göre; mahalle sakinlerinden Fahri Akar, yaşanan durumu şu sözlerile anlattı;

"Gecekondu yıkımı yapıldı. Yıkıntı arasından çıktı. Havan mermisi olduğu söylendi. 1800’lü yıllara ait olduğunu şimdi öğrendim. Eski mühimmatların doğuracağı risk söz konusudur her zaman.

Polisi çağırdık. Kimseye bir zarar gelmeden 'İmha edilsin' dedik. Polisin bilgisi dahilinde gerisi. Onlar incelemelerini yaptılar. İmhaya götürdüler aynı şekilde. Burada başka var mı yok mu onu arayacaklar."