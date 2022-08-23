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    Fatih’te girdiği kafenin camlarını kırmaya çalıştı

    Kilidi kırıp girdiği kafede sandalye ile camları kırmaya çalışan şahıs, istediğini yapamayınca bölgeden ayrıldı. Kafedeki o anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 23.08.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:22
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    Fatih’te girdiği kafenin camlarını kırmaya çalıştı

    İstanbul’da, Fatih ilçesine bağlı Balat’ta bulunan bir kafeye 04.00 sıralarında kilidi kırıp giren bir kişi, içerideki eşyalara zarar vermeye çalışırken görüntülendi.

    Çiçeği yerinden söküp sandalyeyle camları kırmaya çalışan şüpheli başaramayınca, hiçbir şey olmamış gibi kafeden ayrıldı.

    DHA’nın haberine göre; olay yerinden kaçan şüpheli, mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yakalanamadı. Polis ekipleri kafenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    “Bizden intikam almaya gelmiş gibi”

    Şüphelinin uyuşturucu etkisinde olduğunu belirten kafe çalışanı Bilal Yardım, komşuların telefonuyla olaydan haberdar olduğunu belirterek, "Hırsızlık olmamış, sadece malzemelere zarar vermiş. Sanki daha önce bir şey yapmışız da bizden intikam almaya gelmiş gibi. Büyük ihtimalle uyuşturucu kullanmıştı, yabancı uyruklu biriymiş. Kilidi kırmış, mutfak bölümüne girmiş etrafa bakmış. Tuvalete girmiş, oraya bakmış.” dedi.

    Fatih’te girdiği kafeni camlarını kırmaya çalıştı VİDEO

    Fatih’te girdiği kafenin camlarını kırmaya çalıştı #1

    Fatih’te girdiği kafenin camlarını kırmaya çalıştı #2

    Fatih’te girdiği kafenin camlarını kırmaya çalıştı #3

    Fatih’te girdiği kafenin camlarını kırmaya çalıştı #4

    Fatih’te girdiği kafenin camlarını kırmaya çalıştı #5

    Fatih’te girdiği kafenin camlarını kırmaya çalıştı #6


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