Fatih'te güpegündüz hırsızlık

Gündüz vakti tekstil deposuna giren yüzü maskeli hırsızlar, çaldıkları malları arabalarına doldurarak kaçtılar. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlıkta 75 bin liralık tekstil ürünü çalındı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray semtinde kimliği belirsiz yabancı uyruklu şüpheliler, sahte plakalı siyah panelvan bir minibüsle tekstil deposunun önüne geldiler.

Çevrede bulunan vatandaşlara aldırmayan yüzleri maskeli şüpheliler, kapı kilidini kırarak depoya girdi. Şüphelilerden biri, yanda park halindeki kamyonetin üstüne çıkarak duvara monteli alarmı söktü.

75 bin liralık ürün çalındı

Dakikalar içinde depodaki yaklaşık 75 bin lira değerindeki malı minibüse yükleyen şüpheliler, bir başka depodaki bekçinin kendilerine bağırması üzerine panikle olay yerinden kaçtı. Kaçmaya çalışan hırsızların kapısı açık minibüsten bazı çalıntı mallar düştü.

Sabah iş yerine hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu.

"Artık dükkanımızda yatacağız"

Olayla ilgili konuşan Esnaf Ömer Çelik, "Altlarındaki panelvan minibüsle iki üç ayda bir bu sokağa gelip hırsızlık yapıyorlar. Emniyete gittik her yere başvurduk ama engel olamadık. Bunlar yakalanmadığı için biz de esnaf olarak çok zorluk çekiyoruz. Artık geceleri, dükkanlarımızda yatacağız. Bugün yaşanan soygunda 5 bin dolar değerinde malımız çalındı." dedi.

DHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarını ve olay yerini inceleyen polis hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.



