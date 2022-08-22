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    Fatih’te hana polis baskını: 23 gözaltı

    İstanbul Fatih'te polis ekiplerinin bir hana düzenlediği operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, handa yapılan aramalarda silah, pala ve yüklü miktarda para bulundu.
    • 22.08.2022 - 07:05
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    Fatih’te hana polis baskını: 23 gözaltı

    Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi’nde bulunan bir han ile ilgili gelen ihbarlar neticesinde arama kararı çıkarttı.

    Kapılar koçbaşı ile kırıldı

    Aramalar sırasında koç başı ile kilitli odaların kapılarını kıran ekipler, odalarda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan materyaller ile bir adet silah, bir adet pala ve yüklü miktarda para ele geçirdi.

    Fatih’te hana polis baskını: 23 gözaltı #1

    23 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre; handa kalan 23 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

    Fatih’te hana polis baskını: 23 gözaltı #2

    Fatih’te hana polis baskını: 23 gözaltı #3

    Fatih’te hana polis baskını: 23 gözaltı #4


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