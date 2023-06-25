Fatih'te İETT şoförleri birbirine girdi: Baltayla saldırdılar Bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.

DHA İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Millet Caddesi'nde 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Yolcular sakinleştirmeye çalıştı Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Karakola götürüldüler İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Otobüsler ise yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.