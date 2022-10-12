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    Fatih'te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar

    Bir otobüs durağında, İETT otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuya yumruklar savurduğu anlar, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 12.10.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 21:33
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    Fatih'te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar

    İstanbul'da İETT otobüsü şoförü, Fatih'teki Pazartekke durağında dehşet saçtı.

    İETT otobüsüne binen bir yolcu, şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu.

    Şoförün "Görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.

    Yumruklar savurdu

    Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü.

    Araçtan indirdi

    DHA'nın haberine göre; şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti.

    Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

    Fatih'te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar - VİDEO

    Fatih te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar #1

    Fatih te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar #2

    Fatih te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar #3


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