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- Fatih'te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar
Fatih'te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar
Bir otobüs durağında, İETT otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuya yumruklar savurduğu anlar, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.
- 12.10.2022 - 21:24
- Güncelleme : 12.10.2022 - 21:33
İstanbul'da İETT otobüsü şoförü, Fatih'teki Pazartekke durağında dehşet saçtı.
İETT otobüsüne binen bir yolcu, şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu.
Şoförün "Görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.
Yumruklar savurdu
Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü.
Araçtan indirdi
DHA'nın haberine göre; şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti.
Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Fatih'te İETT şoförünün yolcuya yumruk savurduğu anlar - VİDEO