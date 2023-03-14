Fatih'te İranlı sahte polisler turistin parasını gasbederken yakalandı Kendilerini polis olarak tanıtarak yolda durdukları Senegal uyruklu turistin 2 bin 622 dolarıyla 17 bin lirasını çalan, İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 2 farklı olay daha gerçekleştikleri tespit edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Mimar Kemalettin Mahallesi, Turanlı Sokak üzerinde polise başvuran Senegal uyruklu İ.F.(45), polis olduğunu söyleyen kişilerin kendisini durdurduğunu ardından 2 bin 622 dolar ile 17 bin lira parasını alarak kaçtıklarını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin içindeki şüphelilerin mağdur İ.F.'nin yanına yaklaştıkları, bir süre konuştuktan sonra parasını alıp hızla kaçtıkları görüldü. Görüntülerde, F.'nin otomobile asılarak bir süre sürüklendiği de görülüyor. Kimlikleri belirlendi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, kiralık otomobil kullanan şüphelilerin kimliklerini belirledi. İran uyruklu şüpheliler yakalandı İran uyruklu şüpheliler Toosı M., Mehran M. ile Satar S. gözaltına alındı. Beylikdüzü'nde yakalanan şüphelilerin işlemleri Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı. İki ayrı yöntemi kullandılar Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak iki ayrı olay daha gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan 3 ayrı dosyadan haklarında işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler İran uyruklu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.