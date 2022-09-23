Bir dükkana giren hırsız, kimsenin olmamasını fırsat bilip masanın altında bulunan çantadan bin lira çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarından geriye kamera görüntüleri kaldı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Meydanı’ndaki bir şarküteride, çarşamba günü saat 15.00'te içeride kimsenin olmadığı bir sırada harekete geçen hırsız, bir süre dolandıktan sonra masanın altındaki el çantasını aldı.

Paniğe kapılan hırsız, çantayı masanın üzerine çıkarıp bir süre daha gezindikten sonra çantayı masanın altına indirdi.

Ardından çantanın içindeki bin lirayı cebine koyup kaçtı.

Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamera görüntüleri mercek altına alındı

Çantayı yerde atılı şekilde gören şarküteri sahibi Arif Pandık, durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelip inceleme yapan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şahsı tespit etme işlemlerine başladı.

Fatih'te, iş yerindeki hırsızlık kameraya yakalandı ViDEO

“Bu şekilde olay gerçekleşmesi tuhafımıza gitti”

Dükkanına hırsız giren Arif Pandık, “Gündüz vakti burada bizim ağabey ekmek arası yaparken hırsız güpegündüz geliyor, bizim altta eski çantamız var, onu alıyor, eğilip parayı alıp gidiyor. İçeride kimse yoktu. Ağabey, dışarıda ekmek arası yapıyordu. Mağdur olduk. Çantanın içinde yaklaşık bin lira vardı. Para önemli değil de insanın o saatte bu şekilde olay gerçekleşmesi tuhafımıza gitti. Polise başvurduk, sağ olsunlar gelip ilgilendiler. Gerekeni yapacağız dediler. Geçen hafta çarşamba günü saat 15.00’te oldu.” dedi.