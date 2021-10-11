Majed Saeb Alshaıkh, Samira Lkhadır'ı kendisine ihanet ettiği iddiasıyla defalarca bıçakladı. Öldürdükten sonra video çekip arkadaşına atan Alshaıkh, “Olay yanlışlıkla gerçekleşti” dedi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerindeki apartmanda, 14 Şubat 2021 tarihinde 3 çocuk babası olan pizza dükkanı işlettiği öğrenilen İngiltere vatandaşı Majed Saeb Alshaıkh (50), sevgilisi olduğu öne sürülen 1 çocuk annesi Samira Lkhadır'ın (38) kendisini aldattığını iddia edip, defalarca bıçakladı.

Alshaıkh, bıçak Lkhadır’ın sırtında saplı kalınca ikinci bir bıçak alarak bıçaklamaya devam etti.

Kadının ölümünden sonra Alshaıkh, kadının cansız bedenini cep telefonu kamerası ile kaydederek arkadaşına gönderdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Majed Saeb Alshaıkh tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

Duruşmada, ölen Samira Lkhadır'ın kız kardeşi, babası ve taraf avukatları da hazır bulundu.

“OLAY YANLIŞLIKLA GERÇEKLEŞTİ”

Duruşmada sanık Majed Saeb Alshaıkh, "Olay yanlışlıkla gerçekleşti. Evlenmek için sözleşmiştik. Bir hata oldu ve kendisini öldürdüm." dedi.

Samira Lkhadır’ı 2019 yılından beri tanıdığını, yurt dışından gelip giderken tanıştıklarını ve arkadaş ortamlarına birlikte girmeye başladıklarını anlatan sanık Alshaıkh, "Samira'nın ikamet süresi dolmuştu. Evlilikle ilgili konsolosluğa başvurularımı yapacaktım. Daha sonra Yunanistan'a gittim, Ocak 2021'de Türkiye'ye döndüm ve Samira ile kalmaya başladık. Samira bana ihanet etmişti. Şu anda yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih’te kadını öldüren şahsın savunması: Olay yanlışlıkla gerçekleşti VİDEO



Bunun üzerine ölen Samira Lkhadır'ın yakınlarını salondan çıkarıldı. Savunmasına devam eden sanık, “Samira'nın parası yoktu, kendisine ev tuttum. Zamanla değişmeye başlamıştı.” ifadelerini kullandı.

Sanık Majed Saeb Alshaıkh, vücudunda iz gördüğünü, telefonda biriyle konuştuğunu duyduğunu iddia ederek, "Telefondaki arkadaşıymış. Bana, 'Irak'tan arkadaşım sigara getirdi, onu almaya gideceğim' dedi. Sigarayı almaya çıkacakken izi sordum. O da 'senden' dedi. Bir haftadır yakınlaşmadığımızı söyledim. O anda olay gerçekleşti. Bu eylemi nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum." diye konuştu.

“ONU SEVİYORDUM BİR HATA YAPTIM”

Samira'yı öldürdükten sonra, videoya çekerek arkadaşına gönderdiği sorulunca, arkadaşının inanmaması üzerine videoyu çektiğini söyleyen sanık Alshaıkh, "Onu seviyordum ama bir hata yaptım.” dedi.

‘15 GÜN ÖNCE TANIŞTILAR’

Samira'nın kız kardeşi Layla Lkhadır, ablasının kendilerine evlilikten hiç bahsetmediğini belirtti. Layla Lkhadır, ablasıyla Majed'in olaydan 15 gün önce tanıştıklarını söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

“ÇOCUĞUNA ANNEN ÖLDÜ DİYEMİYORUZ”

Samira'nın babası Lahcan Lkhadır ise kızının evleneceği ile ilgili bir şey anlatmadığını belirterek, "Kuran'da kısas vardır. Birleşmiş Milletler ‘de de kadın hakları ile kanunlar vardır. Bu kişi kızımı öldürdü ve cesedini teşhir etti. Biz de biliyoruz ki bu kişi bütün insanlığı öldürmüştür. Karısı olmadığı halde ne hakla öldürdü. Ne hakla kızımın kendisine ihanet etiğinden bahsediyor. Türk adaletine ve kanunlarına saygı duyuyoruz. Çocuğuna annen öldü diyemiyoruz. Annesinin hasta olduğunu söylüyoruz. Kızımın yaşam hakkı vardı, neden kızımı öldürdü?" diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Majed Saeb Alshaıkh'ın üzerine atılı suçun mahiyetini ve delil durumunu göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenilmesi için haklarında zorla getirme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın kendisini aldattığını düşünerek maktüleyi birçok kere bıçakladığı, maktülenin vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

“MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ”

Sanığın maktüleyi öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına Whatsapp'tan gönderdiği, sanığın savcıya verdiği ifadesinde de "Bir anda sinirlenerek nişanlısını öldürdüğünü" söylediğini ifade ettiği de iddianamede yer aldı.

Sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.