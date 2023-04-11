Fatih'te kadının telefonunu çalan hırsızları çevredeki vatandaşlar yakaladı Bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççı çevredekiler tarafından yakalandı. Telefonu çalınan kadın, yere yatırılarak bekletilen şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin yakalanma anı kameralara yansıdı.

DHA

İstanbul Fatih ilçesine bağlı Hoca Paşa Mahallesi'nde şüpheli bir kişi, yolda yürüyen kadının elindeki telefonu çalarak kaçmaya başladı.

Kadının çığlıkları üzerine çevredekiler şüpheliyi kovalayarak takip etti.

Şüpheli takip sonucunda yakalanarak yere yatırıldı.

Polisler olaylara müdahale etti

Bu sırada oradan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da olaya müdahale etti.

Telefonunun çalındığını iddia eden ve yere yatırılan şüphelinin bulunduğu yere gelen kadın güçlükle sakinleştirildi.

Kadın güçlükle sakinleştirildi

Şüphelinin üzerine yürüyen kadın, "Nerede o. Bu kapkaççı değil mi. Telefonumu ver." diyerek bağırdı.

Kadın, olay yerindekiler tarafından sakinleştirildi. Şüpheli ise daha sonra polis merkezinde görevli ekiplere teslim edildi.

"Geldiğimde adamı buraya yatırmışlardı"

Çevrede esnaflık yapan Hadi Anar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: