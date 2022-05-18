Fatih'te kadının telefonunu çalan şahsı, esnaf darbetti

Gözüne kestirdiği kadına çelme takan şahıs, telefonunu çalarak kaçtı. Esnafın yakalayarak tekme tokat dövdüğü kapkaççı, bıçak çekerek kurtuldu.

Fatih Cerrahpaşa'daki kapkaççı, gözüne kestirdiği bir kadını uzun süre takip etti.

Bir süre ardından atağa geçen kapkaççı, çantasında anahtar arayan kadını çelme taktı.

İHA'nın aktarımına göre, bu sırada kadının telefonunu çalan şahıs koşarak uzaklaşmaya başladı

Kapkaççıya esnaf dayağı

Kadının çığlık atmasıyla cadde esnafı, kapkaççının peşine düştü. Birkaç sokak ileride kapkaççıyı yakalayan esnaf, sopa ve yumruklarla meydan dayağı attı.

Uzun süre dayak yiyen kapkaççı, kendisine dövenlere bıçak çekerek olay yerinden uzaklaştı.

"Bağırdığı için esnaf yakalıyor, gelen giden dövmüş

Kapkaça uğrayan kadının kuzeni Levent Dağdelen, “Tam kapının önünde anahtarını çıkartırken çelme takıyor. Dengesini kaybedince cüzdandan telefonu alıp kaçıyor. Orada bağırdığı için esnaf yakalıyor. Sonra gelen giden dövmüş.” dedi.

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"Patakladılar, adam zor bela kaçtı"

Olayın dükkanının önünde gerçekleştiğini söyleyen Ömer Ögünç, “Fırının önünde kadını sürüklemiş. Telefonu almış. Benim dükkanın köşesinde esnaf çelme atarak düşürdü. Ondan sonra patakladılar. Adam zor bela kaçtı. Kadının telefonunu geri aldık. Kadına verdik. Polise teslim edilemedi. Adam kaçtı. Üstü başı elimizde kaldı. Mahallenin delisinin elinde kaldı. Adamı parçaladı. Hırpalamak zorunda kaldık.” şeklinde konuştu.

"Bıçak çekti elimizden kaçtı"

Kapkaççının bıçak çektiği Murat Demir, “Hırsız var, yakalayın dediler. Biz de yakaladık. Birbirimize vurduk. Bende de ufak tefek hasar oldu. Kendimi korumak istedim. Bıçak çekti, elimizden kaçtı.” dedi.