Fatih'te kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar yakalandı Kadınlara yangın tüpünü sıkarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Biri kadın 3 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Sosyal medyaya bir görüntü düştü, ortalık karıştı… İstanbul Fatih’te seyir halinde olan bir otomobilden, yolda yürüyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkıldı. “Semti böceklerden arındırıyoruz” “Çalışıyor musunuz?” diye kadınlara yanaşan saldırganların, bu videoyu internette dolaşıma sokarken “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştıkları tespit edildi. Görüntüler üzerine soruşturma açıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. 3 şüpheli gözaltına alındı Savcılığın haklarında “kasten yaralama” suçundan işlem yapılması istediği şüpheliler, gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanan Kemal K., Oğuzhan K. ve Ebru Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.