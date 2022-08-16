Kahvaltı için evine giden baba, bakkal dükkanına oğlunu bıraktı. Durumu fırsat bilip bakkala giren hırsız, çocuğun kafasını karıştırarak paraları çaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul Fatih'te, akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı.

Silivri Kapı Mahallesi'nde yaşanan olayda, bakkal sahibi Emrullah Aba kahvaltı yapmak için evine çıktığı sırada, sahibi olduğu bakkala oğlunu bıraktı.

Hamdullah Aba’nın evine çıkmasından kısa bir süre sonra bakkala bir şüpheli geldi. Kasadaki çocuğu gören şüpheli, dolaptan bir süt alarak kasaya geldi.

Çocuğu tek görünce, kafasını karıştırmaya çalıştı

Kasada çocuğa karşı sevecen davranan şüpheli, çocuğun kafasını karıştırmaya başladı. Bu esnada kasaya para bırakarak çocuğun parayı bozmasını istedi.

Fatih'te kasadaki çocuğu oyalayan şahsın hırsızlık anları VİDEO



Çocuk, kasadaki tüm parayı çıkardı

Küçük çocuğun bir anda kafasının karışmasından yararlanan şüpheli elini kasaya attı. Kasada ki paraları çıkarttıran şüpheli, çocuktan alt bölümdeki paraları da çıkarmasını istedi. Bütün paraları çıkaran çocuk bir türlü olayın farkına varamadı.

Bu sırada dışarıyı kontrol eden şüpheli, kasadaki bütün parayı alarak kaçmaya başladı.

Dükkanı kameradan izleyen baba, harekete geçti

Bu esnada evinde kahvaltı yaparken, dükkanı güvenlik kamerasından izleyen Hamdullah Aba, olayı fark edince evinden hızla çıkarak, şüphelinin peşinden koşmaya başladı.

Şüpheli elinden kaçtı

4-5 sokak ileri de yakaladığı şüpheliyle bir süre boğuşan Aba, şüpheliyi etkisiz hale getiremedi. Kaçmayı başaran şüpheliden cep telefonunu alan Aba, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Boğuşma esnasında Hamdullah Aba’nın kolunda morluklar oluştuğunu fark eden Aba polis ekiplerine şikayette bulundu.

"50 lirayı bırakıp para bozdurmaya çalışıyor"

Çocuğunu bakkala bırakarak kahvaltı yapmaya evine çıkan ve hırsızlık olayını cep telefonundan gören Hamdullah Aba, “Ben çocuğu bıraktım buraya kahvaltı yapmaya gittim yukarı. Kameradan da izliyorum. Kontrol ediyorum. Kim gelip kim gelmiyor diye. O arada bir adam geldi. Dolaptan süt aldı. 50 TL bıraktı masaya. Diyor ki baban nerede. Çocukta diyor ki babam evde. O esnada dışarıya da bakıyor. Göz atıyor. Kim var kim yok diye. 50 lirayı bırakıp, para bozdurmaya çalışıyor. Belli ki biraz çıkmıyor bozuklar." ifadelerini kullandı.

"Bu kasa değil mi niye açılmıyor?"

Şüphelinin ilk başta kilitli olan yeri açmaya çalıştığını söyleyen Aba, “Sonra kendisi geliyor burayı elliyor. Bu kasa değil mi bu niye açılmıyor diyor? Bu kasa değil. Boş tahta. Burayı açıyor. Az para var. Onu alıyor. Bunun altında para var. Bunu kaldır diyor. Çocuk bunu kaldırıyor. Orda ki parayı alıyor. Hepsini buraya koyuyor. En son köşede para da kalıyor, onu da ver diyor. Onu da alıyor. Topluyor parayı eline, zaten görüntülerde de gözüküyor. Topluyor eline dışarıya çıkıyor. Gidiyor, ben aşağıya inene kadar. 50 metre önümden koşuyordu. Ben koşmadım. 4-5 sokak ileri de yakaladım” şeklinde konuştu.

"Boğuştuk, tekrar elimden kaçtı"

Hırsızı, 4-5 sokak ileride yakaladıktan sonra bir süre boğuştuklarını belirten Aba, “Boğuştuk, tekrar elimden kaçtı. Telefonunu aldım elinden. Cebinden telefonunu ben aldım. En son burayı da sıktı. Morarttı zaten. Ama telefonunu aldım. Bende zaten. Adam kaçarken bende cebinden telefonunu çektim. Adam kaçtı. Polise de şikayet ettik” dedi.

İHA'nın aktarımına göre, olay yerine gelen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.