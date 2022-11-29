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    Fatih'te kavga ayırırken hayatını kaybetti: Olay anı ortaya çıktı

    Hakim İşiten, husumetli kişilerin kavgasını ayırırken silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi adliyeye sevk edilirken, dehşet anın görüntülerine ulaşıldı.
    • 29.11.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:49
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    Fatih'te kavga ayırırken hayatını kaybetti: Olay anı ortaya çıktı

    Fatih'in Haseki Sultan Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.

    Dün saat 09.30 sıralarında, geçmişte husumetli oldukları öğrenilen Engin Taşkın ile Günay Alver arasında kavga çıktı.

    Kavgayı ayırırken vuruldu

    Sesleri duyarak kavgayı ayırmak isteyen Hakim İşiden (46), Günay Alver'in silahından çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle ağır yaralandı.

    Engin Taşkın ise ayağından yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Günay Alver olay yerinden kaçarken, eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi.

    Fatih te kavga ayırırken hayatını kaybetti: Olay anı ortaya çıktı #1

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakim İşiden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Engin Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis ekiplerince yakalanan Günay Alver, 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi.

    Fatih'te kavga ayırırken hayatını kaybetti: Olay anı ortaya çıktı VİDEO

    Olay anı görüntülerine ulaşıldı

    Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga eden Günay Alver ve Engin Taşkın'a çevredekilerin müdahale ettiği görülüyor. Alver'in silahla ateş etmesi sonrası Hakim İşiden vurularak yere düşüyor, ardından saldırgan Engin Taşkın'ı da ayağından vuruyor. Günay Alver kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılıyor.

    Fatih te kavga ayırırken hayatını kaybetti: Olay anı ortaya çıktı #2

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    Fatih'te kavga ayırırken hayatını kaybetti: Olay anı ortaya çıktı
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    Fatih'te kavga ayırırken hayatını kaybetti: Olay anı ortaya çıktı

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