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    Fatih'te kebapçı dükkanına yapılan silahlı saldırı kamerada

    Kimliği belirsiz kişilerce kebapçı dükkanına yapılan silahlı saldırıda, söz konusu dükkan mermi yağmuruna tutuldu. O anlarda güvenlik kameraları anbean yayındaydı.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 10:13
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    Fatih'te kebapçı dükkanına yapılan silahlı saldırı kamerada

    Dün saat 00.30 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi’nde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece silahlı bir şahıs, sokak üzerindeki bir kebapçı dükkanının önüne geldi. Yanında getirdiği tabancayı çıkartan şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle işyerini kurşun yağmuruna tuttu.

    13 EL ATEŞ ETTİ

    Saniyelerce ateş açan şahıs ardından kaçarak kayıplara karıştı. 13 el ateş edildiği tespit edilen saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Fatih'te kebapçı dükkanına yapılan silahlı saldırı kamerada VİDEO

    Fatih te kebapçı dükkanına yapılan silahlı saldırı kamerada #1

    ARDINA BAKMADAN KAÇTI

    Olayın ardından, sabah saatlerinde işyerine gelen dükkan sahibi dükkanına saldırı yapıldığını görünce güvenlik kamerasından görüntüleri inceledi.

    Görüntülerde, işyerinin önüne gelen saldırganın dükkanı kurşun yağmuruna tuttuktan sonra kaçarak uzaklaştığı görüldü.

    Fatih te kebapçı dükkanına yapılan silahlı saldırı kamerada #2

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    İncelemeler sonucunda dükkan sahibi kayıtlarla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Fatih te kebapçı dükkanına yapılan silahlı saldırı kamerada #3

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