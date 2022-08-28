2 hırsız, bir iş yerinin kepenk kumandasını kopyalayıp çelik kasayı soydu. Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Adil A.’ya ait tekstil dükkanında hırsızlık olayı meydana geldi.

28 Temmuz günü Adil A., iş yerinin kasasının soyulduğu ihbarı ile polise gitti. İhbar üzerinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

DHA’nın haberine göre; görüntülerde şüphelilerin dükkanın kepengini elektronik cihazla açarak içeri girdiği, kısa süre içinde de kaçtıkları görüldü.

Kimlikleri belirlendi, adreslerine operasyon düzenlendi

Polis şüphelilerin kimliklerini belirledikten sonra, teknik takip sonucu adreslerini de belirledi. Bahçelievler ve Maltepe'deki adreslere, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler Alexandr D.(33) ile Vladimir S. (30) gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Evlerde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 9 bin 175 dolar, 660 euro ve 1.875 lira ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kepengi açmak için kullandığı, kumanda kopyalamayı sağlayan elektronik alet de evlerinde bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Fatih’te, kepenk kumandasını kopyalayıp çelik kasayı soydular VİDEO

