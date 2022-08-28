Kısa mesafe nedeniyle aracına almayan taksi şoförü ile müşteriler arasında tartışma yaşandı. Yolcular şoföre saldırırken, araya giren esnaf kavgayı sonlandırdı.

İstanbul’da süregelen taksi problemi, vatandaşlarla sürücüleri birbirine düşürmeye devam ediyor.

Fatih ilçesine bağlı Fevzipaşa Caddesi üzerinde, saat 19.30 sıralarında, 2 kadın ile 2 erkek cadde üzerinde bir taksiyi durdurarak gidecekleri yeri söylediğinde şoförün mesafeyi beğenmediği ileri sürüldü.

İHA’nın haberine göre; araç değişimi yapacağını söyleyen şoför, yolcuları aracına almayınca taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından öfkelenen iki adam taksi şoförüne ve aracına saldırmaya başladı. Çevredeki esnafın olaya müdahale etmesiyle kavga son buldu.

Olay anları kamerada

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcuların taksiyi durdurarak şoförle konuştuğu, araca binmek isteyen 2 adamın bir anda sinirlenerek araca saldırmaya başladığı ve esnafın araya girdiği görüldü.

Fatih’te, kısa mesafe almayan taksi şoförüne saldırı ViDEO

“Kaçmak onun için en iyisi oldu”

Yaşananları anlatan esnaf İbrahim Şimşek, “Akşam saatleriydi. Burada bir gürültü duyduk. Baktığımız zaman taksicinin yolcuları almadığını gördük. Yolcuların yanında 2-3 tane kız vardı. ‘Niye almıyorsunuz?’ diye sordu. Teslim yapacağız diye almadı yolcuları. Bunun karşılığında kavga çıktı. 2 kişi taksiciye saldırdı. Daha sonra taksici kaçtı. İnseydi daha fazla zarar görecekti. Kaçmak onun için en iyisi oldu.” dedi.