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    Fatih’te, koltuk değnekli şüphelinin kuyumcuda bıçaklı soygun girişimi kamerada

    Girdiği kuyumcuda çalışanları meyve bıçağı ile tehdit edip koltuk değneğiyle de vitrin camını kıran M.K., etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. O anlar, kameralara yansıdı.
    • 29.12.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 10:29
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    Fatih’te, koltuk değnekli şüphelinin kuyumcuda bıçaklı soygun girişimi kamerada

    İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Şehremini Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında, koltuk değnekli M.K., cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına girip babalarının dükkanında çalışan 2 kardeşe meyve bıçağı ile tehdit edere vitrinde duran altınları almak istedi.

    Çalışanlar, M.K.’yi ikan etmek için uzun süre dil dökerken, M.K. değneği ile vitrin camını kırdı. Bir çalışan, fırça sapıyla vurduğu M.K.’yi yere düşürüp etkisiz hale getirdi.

    Olay anları kamerada

    O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin dükkana girdikten sonra çalışanlarla tartıştığı, sonra koltuk değnekleriyle vitrin camını kırdığı, çalışanların şüpheliyi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim ettiği görüldü.

    Fatih’te, koltuk değnekli şüphelinin kuyumcuda bıçaklı soygun girişimi ViDEO

    Gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.K.’yi gözaltına aldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

    “Koltuk değneğini silah olarak kullanıyor”

    İş yeri sahibi Erol Akçalı, olaya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    “Genç bir arkadaştı, koltuk değneği vardı. Meyve bıçağı çıkarıp soygun yapmaya çalışıyor. Koltuk değneğini de silah olarak kullanıyor. Çocuklarda kendilerini korumak için tezgahtan çıkmıyor. Soygun yapmaya çalışan kişi, bunalımda olduğunu, para lazım olduğunu söylüyor. ‘Para verelim’ diyorlar, sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama dinlemiyor. Koltuk değneği ile camı kırıyor. Vitrine dalacağı zaman benim çocuklar da üzerine yükleniyorlar. Olay bundan ibaret. Ondan sonra polis geliyor.”

    “Bıçağı düşürdüğü zaman çocuğu köşeye sıkıştırdık”

    Yaşananları anlatan Mustafa Akçalı, “Abimle birlikte biz yakaladık. Abim elindeki süpürgenin ters kısmıyla hafifçe vuruyor. Sendeleyip elindeki bıçağı düşürdüğü zaman çocuğu köşeye sıkıştırdık. Bir dakika sürmedi, hemen polis ekipleri geldi. Polisler yakaladı.” şeklinde konuştu.

    Fatih’te, koltuk değnekli şüphelinin kuyumcuda bıçaklı soygun girişimi kamerada #1

    Fatih’te, koltuk değnekli şüphelinin kuyumcuda bıçaklı soygun girişimi kamerada #2

    Fatih’te, koltuk değnekli şüphelinin kuyumcuda bıçaklı soygun girişimi kamerada #3


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