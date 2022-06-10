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Fatih’te köpeğe eziyet etti, dayağı yedi

Fatih’te köpeğe eziyet etti, dayağı yedi

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, sokak köpeğinin ensesinden tutarak arabaların hızla geçtiği caddeye atmaya çalıştı. Olayı gören bir grup genç, şüpheliyi dövdü.