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    Fatih’te köpeğe eziyet etti, dayağı yedi

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, sokak köpeğinin ensesinden tutarak arabaların hızla geçtiği caddeye atmaya çalıştı. Olayı gören bir grup genç, şüpheliyi dövdü.
    • 10.06.2022 - 11:24
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    Fatih’te köpeğe eziyet etti, dayağı yedi

    İstanbul’un Fatih ilçesi Millet Caddesi’nde bir sokak köpeği, 8 Haziran günü saat 17.00 sıralarında kaldırımda yürüyen bir kişinin peşinden yürümeye başladı.

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli kişi, köpeğin ensesinden tutarak arabaların seyir halinde olduğu caddeye doğru sürükledi.

    Köpek elinden kurtulabildi

    Şüphelinin elinden kurtulan sokak köpeği, kaldırıma doğru kaçtı.

    Köpeği tekrar ensesinden yakalayan şüpheli, caddeye doğru sürüklemeye başladı.

    İkinci kez de kurtulan sokak köpeği, şüpheliden kaçmaya başardı.

    Sokaktan geçen gençlerden dayak yedi

    Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar, köpeğin peşinden gitmeye devam eden şüpheliye tepki gösterdi.

    O sırada cadde üzerinde bulunan bir grup genç, sokak köpeğine şiddet gösteren şüpheliyi dövdü.

    İHA’nın haberine göre gençler, köpeği muhafaza altına alırken psikolojik sorunları olduğu düşünülen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

    Fatih’te köpeğe eziyet etti, dayağı yedi #1

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