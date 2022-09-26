Fatih'te korkunç cinayet: Bıçağı kalbine sapladı

İki kişi arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesiyle olaya dahil olan şahıs, genç adamı kalbinden bıçakladı. Yaralı, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te korkunç bir cinayet yaşandı.

Sümbül Efendi Mahallesi'nde yaşanan olayda, Kenan Temiz isimli şahıs ile kimliği belirlenemeyen şahıs arasında tartışma başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya bir kişi daha dahil oldu. Bu sırada şahıs, Kenan Temiz'i kalbinden bıçakladı.

Kenan Temiz yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, hayatını kaybetti

Kenan Temiz, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin ise kısa sürede gözaltına alındığı öğrenildi.

"Ölen, mahallenin çocuğu"

Mahallede bakkalı Hüseyin Akyüz, “Gece saat 01.00 - 02.00 arasında bir bıçaklanma olayı olmuş. Bıçaklanan arkadaş duyduğumuza göre vefat etmiş. Bıçaklayanı tanımıyorum. Bıçaklayan buranın çocuğu mu başka bir semtin çocuğu mu bilmiyorum. Bilgim yok ama burada olanı biliyorum, ölen bu mahallenin çocuğu, öldüreni tanımıyorum.

"Bıçaklandığı yere yığılmış"

Duyduğum kadarıyla 100 metre ilerden vefat ettiği yere bıçaklandığı yere tartışarak gelmişler, ellerinde bıçaklar varmış. Bu kadarını duydum. En sonunda kalbinden bıçaklamış. Sonra da bıçaklandığı yere yığılmış, 15 dakika sonra ambulans gelmiş. Yaralıyı alıp götürmüşler. Çıkarır çıkarmaz da çok fazla kan akmış. Hemen yere yığılmış.” dedi.



